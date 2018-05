"Statisticile arata ca, in fiecare an, la nivel global se produc peste 2,3 milioane de decese, din cauza accidentelor de munca si vatamarilor profesionale, cifra comparabila cu numarul de victime dintr-un razboi de avengura între natiuni", precizeaza Inspectia Muncii.

Romania nu sta foarte bine la capitolul siguranta si securitatea in munca a angajatilor, ocupand primul loc in topul celor mai multe decese la locul de munca din Europa, conform datelor furnizate de Eurostat, biroul european de statistica. Astfel, sapte din 100.000 de angajati mor anual in Romania din cauza accidentelor de munca.

De regula, atunci cand se fac statistici privind periculozitatea unui domeniu de lucru, unul dintre indicatorii principali luati in calcul este legat de numarul de decese anuale in acea meserie, care se petrec in timpul programului de lucru. Riscurile meseriei ii supun inclusiv pe angajatori unor cerinte obligatorii: sa se asigure ca angajatilor le-a fost facut instructajul, sa fie semnate niste protocoale privind protectia muncii, sa asigure buna functionare a echipamentelor sau sa obtina autorizatiile necesare de la autoritatile abilitate. In cazul unor accidente de munca, atat angajatul, cat si angajatorul au anumite drepturi si obligatii, despre care poti citi in articolul de mai sus.

Daca unele profesii sau meserii nu presupun riscuri foarte mari, altele le pot pune zilnic viata in pericol oamenilor. Iata care sunt cele mai periculoase meserii din lume, potrivit unui top intocmit de revista Time:

Taietorii de lemne

De departe, cea mai periculoasa meserie din lume o au taietorii de lemne, in cazul carora rata de accidente este de 135,9 la 100.000 de muncitori, cu un total de aproximativ 90 de decese, anual.

Pescarii

Poate ca pescuitul nu pare o meserie periculoasa, insa ea ocupa al doilea loc in topul Time, inregistrand 86 de accidente la 100.000 de muncitori si un total de 24 de decese, anual. Multe dintre accidente par a fi legate de defectiuni ale barcilor sau de pescuitul pe vreme nefavorabila.



Pilotii si inginerii de aeronave

Pilotatul este una dintre cele mai dificile meserii din lume, dar se numara si printre cele mai periculoase. Anual, in jur de 75 de piloti si ingineri de aparate de zbor isi pierd viata in accidente petrecute la locul de munca.



Muncitorii in constructii

Accidentele in constructii sunt frecvente in special atunci cand regulile de protectie nu sunt respectate sau angajatorul nu asigura conditii de munca in siguranta. Legea privind normele specifice de securitate a muncii in constructii are numeroase prevederi legate de masurile de protectie pe care trebuie sa si le asume angajatorul, cat si angajatul, iar sanctiunile pentru nerespectarea lor sunt drastice.



Muncitorii din fabrici

Muncitorii care lucreaza in fabrici sunt uneori victime ale accidentelor cauzate de functionarea anormala a unor echipamente de productie sau a masinilor din fabrica sau de nerespectarea regulilor interne de siguranta in operarea masinariilor. Anual, 134 de muncitori isi pierd viata in astfel de accidente, iar numarul celor raniti grav este estimat la cateva mii.