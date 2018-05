Vulturul „Zeus” a fost redat salbaticiei, duminica, la Orsova, dupa mai bine de o jumatate de an, timp in care a fost salvat si ingrijit de membrii Asociatiei "Peregrinus". Actiunea, desi costisitoare, a fost facuta doar din banii de buzunar ai membrilor asociatiei, fara sprijinul vreunui ONG beneficiar de finantari pe programe speciale.

Vulturul a fost gasit spre finalul anului trecut in Dobrogea, slabit si la un pas de moarte, pentru ca nu-si gasise nimic de mancare. Acesta a ajuns pe mainile medicului veterinar Paul Tirana din Bucuresti, membru al Asociatiei „Peregrinus”. Medicul a reusit sa il stabilizeze si apoi l-a dat in grija lui Dorin Carabet, la Deva.

Biologul devean i-a creat toate conditiile pentru a se putea desfasura in mod normal. Acesta i-a amenajat o voliera foarte mare, in care sa se poata misca astfel incat sa nu-si piarda conditia fizica, l-a tratat si l-a hranit vreme de mai bine de patru luni. „E vorba de un exemplar care nu a ajuns inca la maturitate si, probabil, din cauza asta a ajuns in situatia de a ramane fara hrana. Doar in zilele geroase am fost nevoit sa-l pun intr-un subsol, ca sa nu-i degere aripile, dar au fost putine zilele de felul asta. A fost un efort destul de mare, facut doar de noi, pe banii nostri. Ca sa-si revina, a fost nevoie de un kilogram de carne pe zi pentru el. Sa nu mai zic de tratamente, cheltuielile cu drumul la Bucuresti si, apoi, la Orsova. 400 de lei a costat doar inchirierea unei dubite cu care sa-l putem duce in conditii bune pana la locul eliberarii”.



Dorin Carabet mentioneaza ca, in Romania, specia de vultur „Gyps Fulvus” nu mai exista. Ea a fost exterminata de o campanie criminala ce a avut loc la noi in tara, intre 1950 si 1960. Atunci padurile au fost impanzite de bucati de carne cu strcnina puse de padurari pentru a otravi lupii. Nu s-au gandit insa ca vulturii ori sunt primii la carne si mor, ori se hranesc cu lesurile lupilor si au aceeasi soarta.

„Exemplarul pe care l-am avut noi in grija are 11 kilograme, un metru inaltime cand sta pe picioare si o anvergura a aripilor de 2,5 metri. Este mare pacat ce s-a intamplat, pentru ca astfel de vulturi au trait si la noi, chiar in judetul Hunedoara, mai ales in Parang si Retezat”.

Vulturii isi fac cuiburile pe varfurile copacilor inalti retezate de vant sau in nise aflate pe pereti de stanca. Ei formeaza o adevarata retea aeriana, dupa cum spune Dorin Carabet, potrivit glasul-hd.ro.