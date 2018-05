Romania a ratat calificarea in finala Eurovision 2018, dupa show-ul celei de-a doua semifinale, ce a avut loc joi noaptea, la Altice Arena din Lisabona.



"Va multumim din suflet celor care ne-ati sustinut! Va multumim cu acelasi suflet si celor care ne-au contestat dar ne-au motivat sa fim din ce in ce mai buni! V-am simtit aproape de noi pe tot parcursul competitiei si suntem mandri ca am avut ocazia sa fim incurajati de un popor cu oameni frumosi!", au apreciat membrii trupei Humans, reprezentantii Romaniei, intr-un mesaj publicat pe Facebook.



S-au calificat joi, in finala Eurovision 2018, reprezentantii urmatoarelor tari: Serbia, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia, Olanda.

Artistii calificati sunt:



Alexander Rybak, cu piesa "That's How You Write a Song" ( Norvegia )

) Sanja Ilić & Balkanika, cu "Nova Deca" ( Serbia )

) Rasmussen, cu "Higher Ground" ( Danemarca )

) DoReDoS, cu "My Lucky Day" ( Republica Moldova )

) Waylon, cu "Outlaw In 'Em" ( Olanda )

) Jessica Mauboy, cu "We Got Love" ( Australia )

) AWS, cu "Viszlát Nyár" ( Ungaria )

) Benjamin Ingrosso, cu "Dance You Off" ( Suedia ),

), Lea Sirk, cu "Hvala, ne!" ( Slovenia )

) Melovin, cu "Under The Ladder" (Ucraina).

Albania - Eugent Bushpepa, cu "Mall"

- Eugent Bushpepa, cu "Mall" Austria - Cesár Sampson, cu "Nobody But You"

- Cesár Sampson, cu "Nobody But You" Bulgaria - EQUINOX, cu "Bones"

- EQUINOX, cu "Bones" Cipru - Eleni Foureira, cu "Fuego"

- Eleni Foureira, cu "Fuego" Republica Ceha - Mikolas Josef, cu "Lie To Me"

- Mikolas Josef, cu "Lie To Me" Estonia - Elina Nechayeva, cu "La Forza"

- Elina Nechayeva, cu "La Forza" Finlanda - Saara Aalto, cu "Monsters"

- Saara Aalto, cu "Monsters" Irlanda - Ryan O'Shaughnessy, cu "Together"

- Ryan O'Shaughnessy, cu "Together" Israel - Netta, cu "Toy"

- Netta, cu "Toy" Lituania - Ieva Zasimauskaite, cu "When We're Old".

Franta - Madame Monsieur, cu "Mercy",

- Madame Monsieur, cu "Mercy", Germania , de Michael Schulte, cu "You Let Me Walk Alone",

, de Michael Schulte, cu "You Let Me Walk Alone", Italia , de Ermal Meta si Fabrizio Moro, cu "Non Mi Avete Fatto Niente",

, de Ermal Meta si Fabrizio Moro, cu "Non Mi Avete Fatto Niente", Spania - Amaia y Alfred, cu "Tu Canción",

- Amaia y Alfred, cu "Tu Canción", Marea Britanie - SuRie, cu "Storm" si Portugalia- Cláudia Pascoal, cu "O Jardim".

Artistii calificati in urma Semifinalei 2 se vor alatura in finala de sambata reprezentantilor primelor 10 tari alese marti noaptea, de catre juriul de specialitate si public, anume:Calificate din oficiu in marea finala sunt cele cinci tari fondatoare Eurovision, grup cunoscut si sub numele de "Marele 5": Franta, Germania, Italia, Spania si Marea Britanie - si tara gazda, Portugalia.Votul publicului si votul juriului de specialitate au ponderi egale, potrivit Agerpres.