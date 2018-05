"Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 10-13 mai 2018, o vizita la Vatican. In data de 11 mai 2018, premierul va fi primit in audienta de Sanctitatea Sa Papa Francisc, iar ulterior va avea o intrevedere cu cardinalul Pietro Parolin, Secretar de stat al Sanctitatii Sale.

De asemenea, seful Executivului va avea o intalnire cu Marele Maestru al Ordinului Suveran de Malta, Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, precum si cu presedintele Comunitatii Sant’Egidio, Marco Impagliazzo.

Vizita prim-ministrului Romaniei la Vatican are loc pe fondul unor relatii bilaterale foarte bune, in anul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri a Romaniei, care va fi marcat la Sf. Scaun printr-o serie de manifestari culturale si academice de tinuta.

Programul vizitei include, de asemenea, o intalnire cu studentii romani care studiaza in universitatile pontificale, care va avea loc la sediul Colegiului Pontifical «Pio Romeno»", se arata intr-un comunicat.