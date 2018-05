Cutremurul s-a inregistrat la ora 07:49, la o adancime de 104 kilometri, in apropierea oraselor Nehoiu (15km), Mizil (30km), Urlati (34km), Valenii de Munte (39km), Boldesti-Scaeni (48km).

Un seism cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in Romania.

In 2018, cel mai puternic seism de pana acum s-a produs pe 25 aprilie, avand magnitudinea de 4, 7 pe scara Richter. Acesta s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12km), Intorsura Buzaului (25km), Targu Secuiesc (27km), Nehoiu (35km), Sfintu Gheorghe (52km).

In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Cel mai puternic cutremur de anul trecut a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti, potrivit stirileprotv.ro.