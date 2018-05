Banat. Vremea se va incalzi usor, iar pana la finalul saptamanii media maximelor va fi de 25 - 26 de grade, iar a minimelor de 13 - 14 grade. La mijlocul lunii mai va fi posibila o racire, valorile termice maxime urmand sa coboare spre o medie de 22 de grade, iar cele minime vor fi in jur de 11 grade. Spre finalul intervalului de referinta se prognozeaza o crestere usoara de temperatura. Vor fi intervale in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in perioada 10 - 12 mai si dupa data de 15 mai.



Crisana. Pana in jurul datei de 14 mai, vremea se va incalzi usor, media maximelor urmand a fi de 25 - 26 de grade, iar cea a minimelor, in jur de 13 grade. Dupa aceasta perioada, spre jumatatea lunii, regimul termic va marca o scadere usoara, pana la maxime, in medie regionala, de 22 de grade si minime in jur de 10 grade. Spre finalul intervalului, tendinta temperaturii va fi de crestere usoara. Probabilitatea pentru ploi de scurta durata, asociate in general instabilitatii atmosferice, va fi mai mare in intervalul 10-13 mai si dupa data de 15 mai. Izolat, vor fi posibile cantitati de apa insemnate.

Transilvania. Vremea va fi calda in prima saptamana de prognoza, cu o medie a temperaturilor maxime de 24 - 25 de grade. Ulterior, in perioada 13 - 18 mai, va avea loc un proces de racire ce va determina valori termice diurne apropiate de mediile multianuale, respectiv o medie a acestora de 21 - 22 de grade, iar pana la finalul intervalului, se va remarca o crestere usoara de temperatura. Media minimelor va fi de 10 - 11 grade, cu valori mai scazute in ziua de 8 mai, cand va fi in jurul a 6 grade, dar si in perioada 14 - 18 mai. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, iar probabilitatea pentru averse si descarcari electrice va fi mai ridicata in intervalul 8 - 12 mai si dupa data de 15 mai. Izolat, cantitatile de apa pot fi insemnate.

Maramures. Pana in data de 13 mai, vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada, cu o medie a temperaturilor maxime in crestere usoara, spre 26 de grade. Dupa acest interval se va produce o scadere de temperatura, astfel ca, in zilele de 16 si 17 mai, se va atinge o medie regionala diurna de 22 de grade, urmand ca, pana la sfarsitul perioadei de referinta, vremea sa se incalzeasca usor. Media minimelor va fi de 8 - 10 grade in primele doua zile ale intervalului, in jurul a 12 grade in perioada 9 - 13 mai, iar in a doua saptamana de prognoza sunt estimate valori de 9 - 10 grade. Probabilitatea pentru ploi, mai ales averse si descarcari electrice, va fi ridicata in cea mai mare parte a intervalului, dar mai ales in zilele de 11 si 12 mai, si dupa data de 15 mai, cand vor fi posibile si cantitati de apa mai insemnate, arata Administratia Nationala de Meteorologie.

Moldova. Media temperaturilor maxime va creste usor, de la 22 de grade pana spre 26 de grade in 10 si 11 mai, caracterizand o vreme calda. Ulterior, se va reveni la o medie regionala de 22 - 23 de grade, care se va mentine, cu mici variatii, pana spre finalul celor doua saptamani de prognoza. In primele dimineti media temperaturilor minime va fi de 12 grade, apoi va creste usor spre 14 grade, pe 9 mai, iar dupa aceea vor fi usoare variatii, in jurul unei medii regionale de 11 grade, cu cele mai scazute valori in data de 13 mai. Probabilitatea de aparitie a ploilor, mai ales sub forma de aversa, va fi mai ridicata in zilele de 8, 9 si 11 mai, dar si dupa data de 15 mai.