„Substantivul penal nu exista in limba romana. In limba romana, penal nu e ca politist, care poate fi adjectiv – "film politist" sau "politist in misiune", adica subtsantiv. "Penal" nu este substantiv, e adjectiv.

Deci "niste penali" e expresie fara corespondent in limba romana. Substantivul "penal" e inventat.

Presedintele ar fi trebuit sa fie sanctionat pentru discriminarea cuvintelor limbii romane pentru ca le-a adaugat un cuvant inexistent. Cei de la CNCD au gandit ca "penal" inseamna condamnat, penal, talhar. Deci Iohannis se face vinovat ca ii acuza pe niste oaneni sau ii califica vinovati pe niste oameni aflati in procese judiciare, procesul penal.

Deci, Iohannis chiar si daca luam adjectivul, nu substantivul care nu exista, le-a spus penalilor ca sunt penali. Daca spunea "niste sanctionabili" nu ar mai fi avut ce judeca domnii de la CNCD.

Iohannis e condamnat de CNCD pentru inventarea unui cuvant in limba romana sau pentru ca a spus ca penalul e penal. Unicul criteriu de judecata al CNCD e a fi sau a nu fi psd-ist. Maxima crima de discriminare in Romania acum e sa nu fii psd-ist”, a comentat Cristian Tudor Popescu, la Digi24.