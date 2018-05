5 afectiuni usoare care pot ascunde probleme mult mai periculoase:

1. Picioarele umflate

E una dintre cele mai comune afectiuni care poate aparea la orice varsta, in functie de efort sau conditie fizica, mai ales in cazul celor care obinuiesc sa stea zilnic foarte multe ore in picioare. Ce trebuie sa stii este ca in spatele acestei afectiuni pot exista boli mai periculoase. Potrivit unui material care trateaza pe larg picioarele umflate, pentru anumite persoane aceasta afectiune poate fi legata de boli de inima, afectiuni renale sau chiar tromboza venoasa profunda, in anumite circumstante deosebit de grave.



2. Balonarea

Balonarea este cel mai des asociata cu simpla indigestie si trecuta cu vederea de catre foarte multe persoane. Aceasta mica problema este insa asociata si cu boli severe, care necesita vizita imediata la medic. Spre exemplu, din cauza functionarii defectuoase a colecistului, balonarea se poate produce, insa de aceasta data vorbim despre o problema la ficat, nu doar de o indigestie. De asemenea, si pancreatita provoaca balonare, la fel cum acelasi lucru se poate aplica si in cazul bolilor pulmonare avansate sau chiar a cancerului ovarian. Toate acestea necesita vizita rapida la un medic de specialitate, pentru a urma un tratament corespunzator.

3. Durerea in gat

Durerea in gat este cel mai des asociata cu bauturile reci baute in perioadele foarte calde din an, dar si cu racelile usoare. Doar ca si in cazul celorlalte afectiuni, durerea in gat poate ascunde probleme mult mai importante precum infectii virale, faringita, laringita, amigdalita, adenopatii si candida. In cazuri extreme si mai rare, durerea in gat poate ascunde chiar si cancerul tiroidian. Inainte de a urma un tratament pentru o simpla durere in gat care persista de cateva zile, mai indicata ar fi o vizita la medic.



4. Starea de oboseala

Orele putine de somn, programul incarcat si stresul zilnic pot cauza o oboseala cronica in anumite momente, in care corpul si mintea sunt cu adevarat extenuate. Doar ca in anumite situatii, somnul si alimentatia nu sunt suficiente pentru o recuperare rapida, ci o vizita la medic. Pentru ca oboseala poate fi cauzata in anumite situatii de anemie sau chiar de diabet, care se manifesta prin sete continua si stare permanenta de somn.

5. Pleoapele se zbat ca un tic nervos

Zbaterea unei pleoape este des intalnita mai ales in cazul unor persoane care sufera de lipsa de calciu sau care consuma foarte multa cofeina pe parcursul unei zile. Ce trebuie stiut chiar si in cazul acestei mici probleme este ca, daca nu inceteaza si, mai rau, se inteteste, poate ascunde chiar o afctiune neurologica denumita blefarospasm.