Bogdan Nitu, Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Hunedoara, a declarat pentru News.ro ca miercuri seara o femeie in varsta de 58 de ani din municipiul Lupeni a anuntat la numarul de urgente 112 ca si-a ucis fiul.

„la ora 17:43, o femeie din Lupeni a apelat numarul 112, reclamand ca in cursul diminetii (conform declaratiilor femeii, in jurul orei 5:30) si-a injunghiat fiul, in varsta de 35 de ani, in urma unui conflict care a avut loc in locuinta a acestora. Echipa operativa deplasata la fata locului face cercetari sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara, in vederea stabilirii circumstantelor comiterii faptei. Parintii victimei se afla in custodia Politiei, fiind audiati in acest caz”, a declarat Bogdan Nitu.

Cazul a fost preluat de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara, potrivit Digi24.