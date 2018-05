UPDATE: Dezbaterile pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, au fost amanate pentru 30 mai, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu.

UPDATE: Pozitia presedintiei este prezentata de consilierul prezidential Simina Tanasescu.

“Ati fost investiti cu solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala inexistent.

Notiunea de conflict juridic de natura constitutionala, de cand aceasta atributie a fost conferita Curtii dupa revizuirea Constitutiei din 2003 a fost explicitata in jurisprudenta Curtii care, referindu-se la acte ori omisiuni identificate ale unor autoritati publice constitutionale prin care, un act din cele doua autoritati presupuse aflate in conflict, fie isi aroga atributii care revin altei autoritati, un conflict pozitiv de conpetenta, fie refuza sa-si indeplineasca atributiile, caz in care avem de-a face cu un conflict negativ.”



Din partea Guvernului pledeaza ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in timp ce Presedintia este reprezentata de consilierul prezidential Simina Tanasescu.

CCR a fost sesizata cu cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei, pe de o parte, si presedintele Romaniei, pe de alta parte, in principal, si intre Guvernul Romaniei si presedinte, in subsidiar, determinat de refuzul lui Klaus Iohannis de a da curs cererii de revocare din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi.

Sesizarea formulata de prim-ministru, dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, a fost depusa la CCR pe 23 aprilie.