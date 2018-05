"La data de 7 mai, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T – B.T. Olt, au pus in executare 4 mandate de aducere, intr-un dosar de pornografie infantila.

In fapt, in cursul anului 2017, trei tineri, cu varstele cuprinse intre 17 si 23 de ani, ar fi realizat mai multe materiale video, folosind un telefon mobil, in care o minora, de 15 ani, din comuna Calmatuiu de Sus, judetul Teleorman, apare in ipostaze compromitatoare.

Cei 3 tineri si victima au fost condusi la sediul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt, pentru audiere si dispunerea masurilor legale.

In urma administrarii probatoriului, unul dintre cei 3 tineri, in varsta de 23 de ani, din comuna Tisau, judetul Buzau, a fost retinut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat Tribunalului Olt, care a dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de pornografie infantila", se arata intr-un comunicat.