Barbatul a intrat in magazinul de bijuterii deghizat cu o barba falsa si inarmat cu un aparat cu electrosocuri pe care intentiona sa il foloseasca pentru a o intimida pe vanzatoare.

Totusi, femeia nu s-a lasat intimidata si a apasat imediat butonul de panica. Dupa ce barbatul a fost arestat, acesta le-a spus politistilor ca datoriile la banci l-au indemnat sa comita acest gest.

“Spune ca avea datorii la banca si risca sa fie dat afara din casa, nu platise niste cateva rate”, explica Ilie Marius, avocat.

“Spune ca si-a dat seama imediat ca barba e falsa. S-a speriat cand a incercat sa o electrocuteze cu aparatul pe care il avea, dar ca a reusit sa apese butonul de panica”, spune o alta vanzatoare, potrivit stirileprotv.ro.

Se pare ca barbatul si-ar fi planuit fapta deoarece vanzatoarea sustine faptul ca acesta a venit in magazin cu o zi inainte pentru a studia bijuteriile expuse in vitrina. El a revenit ziua urmatoare deghizat si inarmat cu un aparat cu electrosocuri, insa nu a luat in considerare faptul ca proprietarul magazinului a vazut totul pe camera de supraveghere, iar la scurt timp a chemat politia locala.

Politistii au aflat ca barbatul nu are antecedente penale si ca este de meserie arhitect cu vechime.