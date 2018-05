″In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 00.45, un barbat de 34 de ani din judetul Brasov care a condus un tractor pe DC 21, dinspre Ungra spre Daisoara, la km 5+900, drum in panta si curba la dreapta, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat in stanga sensului de mers, la o diferenta de nivel de aproximativ cinci metri. In urma accidentului a rezultat decesul conducatorului auto si ranirea a patru barbati cu varste cuprinse intre 17 si 23 de ani, toti din judetul Brasov. Ranitii au fost transportati la unitati medicale pentru ingrijiri, doi dintre ei ramanand internati″⁣, a mentionat reprezentanta IPJ Brasov.

Potrivit acesteia, in urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca barbatul in varsta de 34 de ani nu avea permis de conducere, iar tractorul nu era inmatriculat. In acest moment s-a deschis un dosar penal, iar ancheta este inca in derulare, potrivit stirileprotv.ro.