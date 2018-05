Sanatatea oculara si ochelarii de soare

Ochelarii de soare nu ne ajuta doar sa ne simtim confortabil in zilele foarte insorite. Folosind ochelari de soare cu lentile polarizate reducem riscul aparitiei unor afectiuni grave, precum cataracta, glaucomul, degenerescenta maculara si cancerul ocular. Responsabila pentru aceste riscuri este expunerea la razele ultraviolete.

Studiile arata ca e important sa stim cand sa purtam si cand sa nu purtam ochelari de soare. Este esential sa ii purtam langa zapada si apa, deoarece aceste suprafete reflecta lumina. Pe de alta parte, nu este indicat sa purtam in permanenta ochelari de soare. Ochii nostri au totusi nevoie de un nivel moderat de expunere la lumina solara, atunci cand aceasta nu are o intensitate mare.

Schimbarea climei ne afecteaza ochii

Cei mai multi dintre noi dam vina pe orele petrecute in fata ecranelor si pe genetica pentru deteriorarea vederii. Exista insa o alta problema care ne afecteaza din ce in ce mai mult sanatatea ochilor: schimbarea climatica. Printre pericolele pentru ochi se numara poluarea aerului, cresterea zonelor cu teren arid si expunerea mai mare la raze UV, potrivit National Eye Institute. Prima consecinta este cea a ochilor uscati, o problema care deja ii costa pe americani 3,8 miliarde de dolari, anual. In plus, pe masura ce creste poluarea aerului, vor fi mai multe particule iritante pentru ochi. Nu in ultimul rand, subtierea stratului de ozon permite trecerea unei cantitati mai mari de raze UV in atmosfera.

Sanatatea oculara si bolile neurodegenerative

Pierderea timpurie a vederii ar putea fi legata de instalarea anumitor boli in corp, boli a caror aparitie ar putea fi prevazuta, conform Medical Xpress. Un nou studiu arata cum interactioneaza pierderea timpurie a vederii si boli neurodegenerative precum Parkinson sau Alzheimer. Folosind experimentele pe soareci, cercetatorii de la Western au aflat mai multe despre cum celulele retinei folosesc energie, dar si despre legaturile intre deteriorarea vazului si afectiunile neurodegenerative. Functia oculara se deterioreaza inainte ca boala sa se instaleze, ceea ce ofera oportunitati pentru tratamente medicale avansate.

Prevenirea degenerescentei maculare legata de varsta (DMLV)

Unele persoane au o predispozitie genetica pentru degenerescenta maculara legata de varsta, insa un nou studiu indica faptul ca se pot lua masuri pentru scaderea riscului acesteia. DMLV este cea mai frecventa cauza a pierderii vederii centrale la persoanele cu varsta de peste 65 de ani. Studiul, realizat de National Eye Institute, atribuie un efect sinergetic unui numar de factori negativi. Fumatorii inraiti, persoanele sedentare, cu diete nesanatoase si cei cu deficiente de vitamina D au facut parte din grupul celor care au dezvoltat cel mai frecvent DMLV. Pe de alta parte, stilul de viata sanatos si activ, cu o alimentatie bogata in fructe si legume si eliminarea fumatului scad riscul aparitiei DMLV, chiar si in cazul predispozitiei genetice.



Fotoreceptorii artificiali

Ideea ochilor artificiali se indeparteaza de stiintifico-fantastic si se aproprie de realitate, datorita unor descoperiri recente. Printre acestea, se numara si fotoreceptorii artificiali. Intr-un ochi exista milioane de fotoreceptori, celule aflate in retina, care formeaza o membrana fotosensibila cu rolul de a captura imaginile. Versiunea artificiala a fotoreceptorilor presupune implantarea in retina a unor „cabluri” extrem de mici, care interactioneaza cu tesutul natural. Experimentul realizat de cercetatorii chinezi pe soareci orbi a fost un succes. Cu toate ca nu exista garantii ca vor functiona in cazul oamenilor, fotoreceptorii artificiali au un potential foarte mare.