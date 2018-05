Ancheta a fost declansata de o plangere penala in care o femeie reclama ca, luni, in jurul orei 19.30, fiica sa in varsta de 9 ani a fost agresata sexual in timp ce se afla in scara blocului de domiciliu, de pe raza Sectorului 6.

Politisti din cadrul Sectiei 21 au demarat investigatiile, iar marti a fost identificat un barbat in varsta de 52 de ani, cunoscut cu preocupari de natura infractionala, banuit de comiterea faptei.

”Banuitul a fost condus la sediul subunitatii pentru audieri, iar in urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca la data de 07.05.2018, in jurul orei 17.30 in timp ce minora se juca in fata blocului de domiciliu, a fost abordata de barbat, fost locatar al imobilului, care a condus-o in scara blocului si a atins-o in zonele intime. Minora a reusit sa scape, profitand de un moment de neatentie al barbatului, fugind spre casa”, precizeaza Politia Capitalei.

Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala, cu cel in cauza in stare de retinere, urmand a fi prezentat magistratilor.