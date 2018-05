"La data de 9 mai, politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, sub coordonarea procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Tg. Mures, desfasoara, in toate judetele Romaniei si in municipiul Bucuresti, 68 de perchezitii intr-o cauza penala, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals intelectual, uz de fals, inselaciune, constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda informatica.

In fapt, incepand cu anul 2013, mai multe persoane de pe teritoriul judetului Mures si nu numai, avand calitatea de cadre medicale (medici de familie, medici de specialitate, asistenti medicali), ar fi falsificat in mod repetat inscrisuri oficiale, respectiv bilete de trimitere, prescriptii medicale si registre, prin care ar fi atestat fapte si imprejurari necorespunzatoare adevarului (diagnostice fictive, efectuarea de consultatii, dispozitive medicale recomandate fictiv).

Actiunea este efectuata cu sprijinul politistilor din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate – I.G.P.R., precum si al Serviciului Judetean Anticoruptie Mures si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala - Directia Regionala Sibiu", se arata intr-un comunicat.