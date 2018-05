"Am citit, cu o nota de ingrijorare si preocupare pentru evolutiile viitoare, stirea ca presedintele american Donald Trump a anuntat oficial, la 8 mai a.c., retragerea unilaterala a SUA din acordul privind programul nuclear iranian. Suntem preocupati de eventualele evolutii nedorite in mediul de securitate a Orientului Mijlociu care ar putea conduce la reaparitia spectrului unei amenintari nucleare in aceasta regiune de proximitate.

Planul Comun si Cuprinzator de Actiune cu privire la programul nuclear iranian (Joint Comprehensive Plan of Action), agreat in 2015 de Iran cu SUA, Franta, Marea Britanie, Rusia, China si Germania, desi nu a fost instrumentul optim de control si asigurare, a fost o dovada ferma a existentei unui mecanism multilateral prin care statele cu influenta in mentinerea arhitecturii globale de neproliferare nucleara s-au exprimat pe o singura voce in demersul de a promite ridicarea sanctiunilor impuse Iranului pentru activitatile sale nucleare nedeclarate sau necunoscute, in schimbul masurilor de reglementare agreate prin Planul Comun.

Imaginile din media care infatisau, in 2015, confruntarile prelungite la masa negocierilor diplomatice, au fost simboluri graitoare ale lipsei de incredere fata de Iran, iar scopul Planului Comun a fost stabilit atunci, ca in perioada de 10 ani de la adoptarea sa de catre parti, activitatile nucleare ale Iranului sa fie investigate si monitorizate, astfel incat aceasta tara sa poata dovedi dincolo de orice suspiciune ca dezvolta un program nuclear in totalitate pasnic, cu scopuri civile.



Imi exprim increderea ca Iranul, statele membre UE si statele parti ale Planului Comun vor continua sa-si mentina sprijinul fata de solutia multilaterala agreata, prin care sa se garanteze ca Iranul nu va dezvolta un program militar nuclear si ca-si va respecta angajamentele de a utiliza energia nucleara exclusiv in mod pasnic si pentru activitati eminamente civile, sub monitorizarea si verificarea intregului ciclu de catre a Agentia Internationala pentru Energie Atomica", a scris Tariceanu pe Facebook.