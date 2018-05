Politia Capitalei a anuntat miercuri, ca in urma unui apel catre numarul de urgenta 112 a fost sesizata o infractiune de talharie in interiorul unui magazin de bijuterii, cu sediul pe strada IC Bratianu.

In urma primelor verificari, s-a confirmat faptul ca barbatul a intrat in magazin pentru a cere o bijuterie, iar in momentul in care vanzatoarea s-a intors cu spatele, acesta a atacat-o cu un aparat cu electrosocuri.

"Scena a fost vazuta pe monitor de catre patron, care a intervenit. Si acesta si femeia au reusit sa activeze si butonul de panica. Patronul magazinului l-a imobilizat pe barbat, la adresa ajungand in scurt timp firma de paza si politistii Sectiei 10, care au declansat cercetarile", potrivit Politiei Capitalei.

Vanzatoarea nu a fost ranita si se afla in stare fizica buna, iar barbatul a fost condus la Sectia 10 Politie pentru audieri, potrivit hotnews.ro.