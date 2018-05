"La 7 mai, imediat dupa miezul noptii, prin apel 112, Sectia 12 Politie a fost sesizata de un baiat de 12 ani ca a fost violat de un barbat cunoscut intamplator. Grupa operativa a sectiei de politie si politistii de ordine si siguranta publica s-au mobilizat imediat si au demarat investigatiile. Pe baza descrierii oferite de minor au reusit depistarea unui barbat, de 26 de ani, pe care l au condus la audieri", se arata intr-un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).

"Acesta, in seara de 6 mai, dupa ora 23:00, a intrat in dialog cu un barbat fara adapost, iar cel din urma, dupa ce a intrat impreuna cu minorul in rulota unde se instalase baiatul, prin violenta l-ar fi constrans sa intretina relatii sexuale", mai mentioneaza sursa citata, potrivit libertatea.ro.