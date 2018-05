O echipa de cercetatori de la Institutul Boden pentru obezitate, nutritie, exercitii fizice si tulburari de alimentatie din cadrul Universitatii din Sydney, a constatat ca un consum de pana la 12 oua pe saptamana, timp de un an, nu a crescut riscul de aparitie a bolilor de inima.

Concluziile studiului au fost publicate luni in American Journal of Clinical Nutrition.

Ghidul Dietetic din SUA din 2015 a eliminat o limita zilnica privind colesterolul si a inclus ouale alaturi de legume, fructe, cereale integrale, peste si nuci in randul ''alimentelor cu continut ridicat de nutrienti".

In cadrul unui studiu anterior, desfasurat timp de trei luni si publicat in 2015, oamenii de stiinta au descoperit ca aceasta cantitate de oua era sigura pentru sanatate, deoarece nu a influentat negativ nivelul colesterolului, al glicemiei si al tensiunii arteriale in randul participantilor. Noul studiu a fost efectuat pe o perioada mai lunga, scrie Agerpres.





''In ciuda recomandarilor diferite cu privire la nivelurile considerate sigure ale consumului de oua in cazul persoanelor cu prediabet si diabet de tipul 2, cercetarea noastra indica faptul ca acestea nu trebuie sa se abtina de la a include ouale in alimentatie, in cazul in care ele sunt parte a unei diete sanatoase'', a declarat intr-un comunicat de presa Nick Fuller, cercetator la Universitatea din Sydney.

''O alimentatie sanatoasa, asa cum este descrisa in acest studiu, pune accent pe inlocuirea grasimilor saturate (precum untul) cu cele mononesaturate si polinesaturate (ca de exemplu avocado si ulei de masline)'', a adaugat acelasi cercetator.

Studiul a fost efectuat pe 128 de persoane diagnosticate cu prediabet si diabet de tipul 2, cu varste de peste 18 ani.