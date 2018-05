La receptie, alaturi de sefa Guvernului vor fi si ministrii din Cabinet, iar edilul Capitalei va fi insotit de primarii de sectoare.

Evenimentul este programat la ora 14.00, la Cotroceni.

Receptia are loc pe fondul disputelor dintre Guvern si presedintele Klaus Iohannis, care a solicitat de doua ori demisia premierului Viorica Dancila. Luni seara, presedintele a mentionat ca este imperioasa demisia prim-ministrului, pentru „a face loc unor oameni responsabili si competenti".

"Per ansamblu, o evolutie total nesatisfacatoare a finantelor publice. Este imperioasa demisia doamnei Dancila, pentru a face loc unor oameni responsabili si competenti si, in acest context, este din ce in ce mai vizibil ca Dragnea si ai lui nu au nicio solutie pentru o guvernare buna si eficienta", a afirmat seful statului, la Palatul Cotroceni.



Liviu Dragnea a sustinut ca va participa intrucat nu doreste escaladarea acestui conflict.

"Palatul Cotroceni nu este proprietatea privata a cuiva - asta ca sa lamurim foarte bine lucrurile - si nici nu poate fi considerata asa. Este decizia noastra de a marca Ziua Europei, decizia noastra de a nu merge pe calea scandalului si vreau sa fac o precizare: eu, PSD si Guvernul nu avem niciun razboi cu presedintele Iohannis", a declarat presedintele PSD, potrivit stirileprotv.ro.

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca a luat decizia de a nu participa la aceasta receptie, invocand drept pretext atitudinea presedintelui.

