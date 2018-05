Organizatia a lansat un proiect de cercetare a problemelor-cheie cu care se confrunta femeile cu cancer ovarian. Cercetarea se va finaliza la finalul acestui an cu recomandari specifice de actiune pentru fiecare tara, cu scopul de a remedia problemele semnalate.

„Una dintre prioritatile noastre a fost ca tarile participante sa fie cat mai variate si ne-am bucurat mult atunci cand FABC a acceptat sa se implice. In acelasi timp, ne bucura faptul ca Dr. Dragos Median a acceptat sa fie unul dintre cei 10 medici clinicieni din lume alesi pentru a se implica in acest proiect. Cu ajutorul acestei expertize avem informatii despre sistemul de sanatate din Romania pe baza carora sa putem propune un plan de actiuni cu adevarat eficient pentru romancele cu care sufera de aceasta afectiune”, spune Frances Reid, reprezentant WOCD.

„Suntem recunoscatori pentru colaborarea pe care o avem cu World Ovarian Cancer Coaliton si asteptam cu nerabdare sa aflam care sunt rezultatele studiului si sa implementam, pentru prima data in Romania, un plan de actiune cu adevarat eficient pentru pacientele cu cancer ovarian.”, spune Cezar Irimia, Presedintele Federatiei Asociatiilor Bonlnavilor de Cancer din Romania.

Cancerul ovarian se poate vindeca daca este depistat la timp

Potrivit unui comunicat remis 9am, cel mai important lucru pe care il pot face femeile care prezinta factori de risc pentru a dezvolta cancer ovarian consta intr-o atentie sporita asupra preventiei. Nu numai ca trebuie sa aiba un stil de viata sanatos, ci si sa mearga la medic periodic, astfel incat sa depisteze eventualele probleme in stadii incipiente.

„Daca se pune diagnosticul corect, se aplica tratamentul potrivit si daca interventiile sunt realizate corect si la timp, in stadii incipiente, atunci putem spune ca aceasta boala este vindecabila. Din pacate, insa, femeile din Romania nu numai ca nu stiu care sunt factorii de risc, dar nici nu au o educatie corecta din punctul de vedere al preventiei bolii.”, spune Dr. Dragos Median, medic specialist oncolog.

Factorii de risc cel mai frecvent asociati cancerului ovarian sunt:

istoricul familial – intre 10 si 20% dintre femeile care au rude de grad I diagnosticate cu o forma de cancer mamar sau ovarian sunt predispuse sa se confrunte cu cancerul ovarian;

varsta avansata – cel mai frecvent, cancerul ovarian apare la femeile cu varsta de peste 50 de ani si care au intrat la menopauza;

probleme ale ciclului menstrual – femeile care nu nasc, care au o menstruatie ce debuteaza la o varsta mica (sub 12 ani) sau cele la care menopauza se instaleaza tardiv se pot confrunta cu cancerul ovarian;

administrarea terapiilor hormonale

sindromul ovarelor polichistice – factorul de risc de cancer ovarian creste din cauza secretiei scazute de hormoni de testosteron.

Editia din 2018 a campaniei internationale de lupta impotriva Cancerului Ovarian, care este implementata si in Romania, se refera la faptul ca vocea noastra, a tuturor, are puterea de a spori accentul pus pe factorul de preventie, astfel incat femeile sa mearga la medic si sa poata sa depisteze cancerul ovarian in stadiu incipient. Campania se adreseaza tuturor celor care sunt constienti ca daca am fi mai informati, ne-am confrunta cu mai putine probleme de sanatate. Toti acestia sunt invitati sa transmita mai departe mesajul si, deci, sa le ajute pe femei sa aiba mai multa grija de ele.

Mai multe detalii pot fi gasite aici.