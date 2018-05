Ea a fost audiata in comisie pe tema inregistrarilor aparute in presa in care jigneste un jurnalist al TVR.



In sapte luni de cand am fost numita director - general interimar si apoi presedinte al CA al SRTv am fost permanent criticata de anumiti oameni din media fara drept de apel, fara vreun motiv anume, concret. Am fost jignita continuu profesional de aceiasi oameni, lasand loc unor comentarii care s-au constituit in jigniri personale ce mi-au afectat intreaga imagine. Toate acestea in numele dreptatii, al libertatii de exprimare, al dreptului de a critica pe oricine si fara nicio baza reala, insa eu, ca orice om, care comentez in privat, in discutii private, asa cum toti colegii din media o fac, sunt blamata total, crucificata si nimeni nu se intreaba cum este posibil sa mai fim ascultati, inregistrati nelegal la aproape 30 de ani de la Revolutie", a afirmat Gradea, potrivit Agerpres

Doina Gradea, despre inregistrarea in care a facut o jurnalista "cap de porc": Mi-am cerut scuze

Referitor la discutia privata pe care am purtat-o, inregistrata nelegal de dl Patraru, mentionez faptul ca referirea mai putin academica pe care am facut-o la adresa unei colege, pentru care mi-am cerut scuze si imi cer scuze inca o data in mod public, este o uzanta a colegilor din media de a-si atribui diverse porecle, unele mai inspirate, altele mai putin. Stiti bine, si eu am o porecla si este posibil sa am mai multe. Imi cer scuze public inca o data fata de aceasta colega, nu am vrut sa-i lezez imaginea, fiind o discutie absolut privata", a spus sefa SRTv. ", a spus sefa SRTv.

"Am mai constatat faptul ca niciuna dintre sustinerile domnului Patraru cu privire la o presupusa cenzura sau masuri opresive dispuse impotriva angajatilor Televiziunii Publice nu are nicio baza factuala reala. Nu exista nicio astfel de masura disciplinara, punitiva sau dispusa de mine fata de vreun jurnalist din SRTv. Dimpotriva, am propus, de cand sunt la conducerea societatii, iar societatea a acordat prime si alte bonusuri jurnalistilor pentru performantele si realizarile deosebite", a adaugat ea.

"Atitudinea mea fata de angajatii Televiziunii Publice nu este data de o discutie privata, intr-o seara tarziu, dupa 14 ore de munca, cu stres si multa presiune. Atitudinea mea fata de colegii mei a fost in fapt mereu una normala, de colegialitate si de respect. Dovada stau faptele, nu vorbele luate intr-o provocare", a spus Gradea.

Doina Gradea: Sunt amenintata si santajata de Dragos Patraru

Gradea a precizat ca o prima inregistrare in care apare este facuta in decembrie anul trecut. "Consider ca prin actiunile lui mi-au fost afectate imaginea, demnitatea, sanatatea si violata viata privata", a adaugat presedintele - director general al SRTv.

Inainte ca Doina Gradea sa-si spuna punctul de vedere cu privire la inregistrarile aparute in presa, reprezentantii Opozitiei au parasit lucrarile in semn de protest fata de propunerea PSD ca sefa SRTv sa nu raspunda la intrebarile deputatilor.