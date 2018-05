Stresul poate fi de folos in situatii limita sau in momente importante din viata ta. Daca, de exemplu, viata ti-ar fi pusa in pericol, asa numitii hormoni ai stresului, eliberati de organism, te-ar ajuta sa actionezi. De asemenea, efectele sale ar putea fi pozitive in cazul unui interviu pentru un loc de munca, sau la sustinerea unui recital de pian. Insa atunci cand te confrunti cu situatii stresante zi de zi, devine daunator organismului.

Efectele stresului pe termen lung

Cum actionezi

In orice situatie stresanta organismul va reactiona eliberand hormoni ai stresului. Primele efecte ale acestora asupra organismului sunt accelerarea pulsului, cresterea ritmului respiratiei si o usoara incordare a muschilor. Practic, corpul tau se pregateste sa actioneze rapid. Acest mecanism este esential in cazul unui pericol iminent, insa e daunator daca se declanseaza cu regularitate. Principalele efecte negative ale stresului asupra sanatatii sunt urmatoarele: intensificarea durerilor de cap, aparitia anxietatii, riscul de aparitie a depresiei, insomnia, arsurile la stomac, slabirea sistemului imunitar, riscul aparitiei diabetului de tip 2, risc de infarct miocardic, cresterea tensiunii arteriale, probleme de fertilitate si disfunctii erectile, tensiune musculara etc.Odata ce realizezi ca esti tot mai des stresat primul pas este identificarea sursei. Este recomandat sa scrii pe o foaie ce anume a cauzat starea, imediat ce ea apare. Analizeaza apoi factorii determinanti si incadreaza-i in categorii principale. Fie ca este vorba de locul de munca, situatia financiara, problemele de familie, odata identificate iti va fi mai usor sa planuiesti si sa faci schimbari in aceasta directie. Pentru a reduce starile negative, poti incerca suplimente naturale, care iti vor intari organismul. De exemplu, acizii grasi omega 3 au capacitatea de a intari sistemul nervos, sistemul imunitar si reduc riscul de accident vascular cerebral sau infarct. Totodata, studiile au demonstrat ca administrarea acestora poate scadea nivelul anxietatii cu pana la 20%.

Alte suplimente recomandate sunt cele produse din valeriana sau kava kava, efecte pozitive demonstrate avand si ceaiul verde.

Acceptarea si realizarea sarcinilor

Desi nu putem avea control asupra tuturor factorilor cauzatori de stres, o buna parte din situatiile stresante pot fi evitate. In primul rand este important sa nu iti supraaglomerezi programul. Nu accepta sarcini pe care nu ai suficient timp sa le indeplinesti sau care nu iti fac neaparat placere. Prea multe responsabilitati vor deveni coplesitoare si nu vei mai face fata situatiei. Din acest motiv este esential sa fii cat mai selectiv in ceea ce priveste acceptarea sarcinilor. Odata ce inveti sa spui nu, lucrurile vor deveni mult mai simple.

Totodata, un alt factor principal de stres este legat de realizarea sarcinilor. Pentru a putea controla nivelul de stres la care te expui zilnic, este important sa prioritizezi si sa nu amani lucrurile cu adevarat importante. Foloseste o agenda, noteaza intotdeauna lucrurile importante pe care trebuie sa le faci si apuca-te de treaba cat mai repede cu putinta.

Fa miscare cat mai des

Petrece timp alaturi de cei dragi

Nenumarate studii confirma faptul ca activitatea fizica ajuta la reducerea stresului si a efectelor negative ale acestuia. Solicitarea fizica a organismului are o serie de efecte pozitive din acest punct de vedere. In primul rand, scade nivelul hormonilor stresului, precum cortizolul si ajuta la eliberarea unor substante chimice benefice, precum endorfinele. Acestea din urma actioneaza ca un analgezic natural si imbunatatesc starea generala de bine. De asemenea, exercitiile fizice te ajuta sa adormi mai repede si sa te bucuri de un somn calitativ. Un alt aspect ce nu trebuie scapat din vedere este acela ca sportul creste increderea in propria persoana. Te vei simti mai capabil sa realizezi lucruri ce pareau dificile si vei fi mai multumit de aspectul tau fizic.In perioadele stresante sprijinul celor apropiati poate fi de un real ajutor. Cand pastrezi legatura permanent cu prietenii si familia, te vei simti mult mai bine, in primul rand pentru ca poti impartasi gandurile care te preocupa. De multe ori ne facem prea multe griji pentru anumite probleme, ceea ce ne impiedica sa gasim solutii. Discutand cu ceilalti vei avea o viziune mai obiectiva asupra lucrurilor sau vei descoperi rezolvari la care nu te-ai fi gandit singur.

Compania celorlalti te ajuta, de asemenea, sa dezvolti un sentiment de apartenenta. Nu te vei mai simti singur si vei depasi cu mai multa usurinta obstacolele.

Totodata, studiile au aratat faptul ca, in special in cazul femeilor, atunci cand petrec timp alaturi de prieteni sau copii mici organismul lor elibereaza oxitocina (o substanta chimica naturala, cu rol de inlaturare a stresului).

Alte studii au aratat faptul ca persoanele care au mai multi prieteni este mai putin probabil sa sufere de stres si anxietate.

Exista nenumarate modalitati prin care poti reduce stresul de zi cu zi. Ceea ce este important e sa realizezi modurile in care acesta te poate afecta si sa actionezi. Pe langa recomandarile de mai sus, nu uita ca e esential sa iti acorzi permanent momente de relaxare si odihna.