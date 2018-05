Tanarul, pe numele sau Laurentiu Toader, si-a cumparat un metis de Amstaff, pe care l-a numit Ares. Pentru a putea sa-l tina in apartament, acesta a primit acordul scris a 14 din cei 20 de vecini, insa potrivit hotararii Consiliului Local, acesta are nevoie si de aprobarea persoanelor care locuiesc in apartamentele limitrofe, scrie Adevarul.ro.

„Are vaccinuri, totul la zi. Dar am un limitrof de bloc, care refuza sa semneze. El considera ca animalele nu se tin la bloc. Nu vrea sa semneze. Presedintele de bloc, care e portar la Primarie, prieten cu acest limitrof care nu vrea sa semneze, nu e de acord nici el. El tot se lua de mine cand ieseam cu cainele. Am majoritate, dar nu am de la limitrofi, cei care stau langa tine. A semnat doar unul din trei. Sunt oameni care nu suporta animalele. Presedintele mi-a spus ca daca luam semnaturile el ne da stampila. Am vecini care au patit la fel ca mine. Ei au dus cainele, un pui de Beagle, la sat. Desi aveau toate semnaturile”, a explicat Laurentiu Toader.

Laurentiu refuza sa renunte la animalul sau de companie, motiv pentru care a fost vizitat de doua ori de politisti, fiind amendat de fiecare data cu suma de 800 de lei.

„Eu la caine nu o sa renunt. Nu am sa-l arunc pe strada. Am atatea ore de dresaj. Nu poate nimeni sa spuna ca lasa mizerie, ca face galagie. Daca las geamul deschis si trece un caine mai latra si el, dar pana la urma si vecinii se mai cearta sau dau muzica tare”, a mai declarat Laurentiu Toader, potrivit Digi24.

HCL 371/2007, care reglementeaza „Detinerea animalelor de companie in Timisoara”, spune, la Art.21, litera G, ca este contraventie si se sanctioneaza contraventional cresterea si detinerea de animale de companie cu nerespectarea urmatoarei conditii: „Detinerea animalului de companie in apartamente fara acordul scris si stampilat al Asociatiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, in baza acordului expres al proprietarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior si a celor invecinate de pe acelasi etaj apartamentului de detinere al animalului de companie)".