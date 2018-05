Barbatul in varsta de 25 de ani a cazut intr-o groapa adanca de patru metri, iar Augustin Zegrean, fostul presedinte al CCR, care locuieste in apropiere, a auzit tipetele tanarului ce ramasese captiv. Dupa ce l-a descoperit pe tanar in groapa, acesta a sunat la 112 si a alertat autoritatile locale. Groapa in care tanarul a cazut era semnalizata corespunzator, insa tanarul nu a observat-o si a cazut in ea.

"La fata locului a intervenit un echipaj SMURD si o autospeciala a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Pompierii au reusit sa-l scoata pe tanar din groapa, a fost evaluat medical, dar a refuzat transportul la spital", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, Cristina Racila.

Fostul presedinte al Curtii Constitutionale i-a oferit tanarului haine si pantofi pentru a putea ajunge acasa, potrivit hotnews.ro.