Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca incidentul s-a intamplat imediat dupa sosirea microbuzului scolar, cu care elevul din clasa a IX-a a venit dintr-o comuna invecinata.

"In aceasta dimineata, la sosirea microbuzului scolar la Liceul din comuna Corbu, un elev de clasa a IX-a, dintr-o comuna invecinata a intra intr-o toaleta unde a amenintat ca da foc, avea asupra lui, dupa cum am constatat ulterior, sase cutite de bucatarie de diferite dimensiuni. In primul rand s-a intervenit pentru a pune copilul in siguranta, pentru a-l feri de orice vatamare si atunci s-a discutat cu el si a fost convins sa renunte la actiunile agresive, care pot sa-i vatameze pe cei din jur sau pe sine insusi. Dascalii au fost acolo si ne-au sprijinit in demersul nostru si l-am convins sa renunte", a declarat Gheorghe Filip, pentru Agerpres.

Ulterior, baiatul a povestit ca unul dintre motivele pentru care a recurs la acest gest este "imposibilitatea de a se adapta, pe de o parte trecerii dintre scoala generala si liceu si, pe de alta parte, unitatii respective de invatamant".

In plus, a precizat Gheorghe Filip, minorul are probleme in familie din cauza faptului ca parintii se afla in proces de divort.

"E adevarat ca un punct foarte important de echilibru in viata lui este bunica, drept pentru care se va lua legatura atat cu parintii, dar si cu aceasta bunica pe care o considera foarte apropiata si care se pare ca l-a si crescut", a aratat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita.

Sursa citata a mentionat ca, dupa ce a fost linistit si convins sa renunte la actiunile violente, elevul a fost preluat de o ambulanta si va fi transportat la spital pentru consiliere psihologica, pentru ingrijiri medicale si supraveghere de specialitate.