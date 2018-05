Cu toate acestea, multi romani prefera cafeaua de la automate, metoda deloc prietenoasa cu mediul inconjurator, tinand cont ca, anual, milioane sau poate zeci de milioane de peturi de carton si plastic sunt aruncate la cosul de gunoi. Pentru a combate acest fenomen ingrijorator, un roman a introdus in tara noastra o metoda mai dulce si mult mai prietenoasa cu mediul, si anume cestile de cafea comestibile si linguritele din biscuite. Metoda este una occidentala, pusa la cale de un grup de mari branduri producatoare de cafea.

"Schimbarea pleaca din noi si este foarte usor sa avem grija de mediul inconjurator, totul este sa ne dorim cu adevarat si sa constientizam cu adevarat ca asa nu se mai poate. Marile branduri de cafea au inteles importanta conservarii mediului inconjurator si, in acest sens, au creat cestile de cafea comestibile, dintr-o napolitana speciala, acoperite cu o glazura fina de ciocolata belgiana, o solutie prietenoasa cu natura si extrem de gustoasa pentru iubitorii de cafea si nu numai. Dupa succesul pe care l-am avut in Romania cu aceasta metoda inedita, am adaugat la pachet si delicioasele linguritele din biscuite, pentru a aduce o nota de eleganta", declara Iosif Molnar, directorul magazinului Kafferoma, care a introdus pe piata din Romania inedita metoda de a savura cafeaua.

Cestile comestibile de cafea si linguritele din biscuite sunt potrivite pentru oricine, fie ca aleg sa le consumi cu un espresso aromat, sa le deguste cu coniac sau crème de wisky sau sa le savureze cu inghetata preferata, acestea reprezinta o inventie inedita atat pentru noi cat si pentru mediul inconjurator.