Prima actiune va avea loc in Timisoara, in data de 26 mai 2018, urmand ca in luna urmatoare sa se desfasoare si in:

· 2 iunie - Alba Iulia, Bacau, Baia-Mare, Brasov, Craiova, Sibiu, Targu-Mures

· 9 iunie - Bucuresti

· 16 iunie - Cluj Napoca

La acest eveniment sunt invitati sa participe atat profesionistii din domeniul sanatatii - medici, farmacisti, asistenti medicali - cat si publicul larg ce manifesta solidaritate fata de cei care se confrunta cu aceasta afectiune.

Scopul acestei actiuni strangerea de fonduri necesare infiintarii de noi Centre de Epilepsie si Monitorizare EEG in diferite zone geografice din Romania, conectate atat intre ele, cat si cu centre universitare din tara si din strainatate.

“Proiectul Telemedicina in Epilepsie a fost initiat in 2016 de catre un grup de medici, sustinut de Asociatia Cluburilor Lions Romania si sponsori. Exista inca diferente majore intre modurile in care se abordeaza problema epilepsiei in arii geografice din tara, atat din cauza echipamentelor medicale, cat si a gradului de pregatire a personalului medical. Telemedicina in epilepsie ofera sansa oricarui pacient la un diagnostic timpuriu si corect al formei de epilepsie, la monitorizarea evolutiei in timp, acasa sau cat mai aproape de casa pacientului, care nu va mai fi nevoit sa faca drumuri lungi si costisitoare spre centrele universitare. Practic, un pacient dintr-un oras indepartat, intr-o zona slab deservita medical are sansa de a fi consultat de un specialist cu mare experienta din tara sau din strainatate”, a declarat Dr. Bogdan Florea, Coordonatorul Telepilepsy - Telemedicina in Epilepsie in Romania.

In Romania, aproape 400.000 de oameni au epilepsie

Epilepsia este afectiunea sistemului nervos central care permite aparitia unor crize tranzitorii ce tulbura activitatea cerebrala, insa, intre crize, pacientii sunt si se comporta decele mai multe ori normal. Oficial sunt inregistrate 130.000 persoane cu epilepsie, dar numarul real in Romania se apropie de 400.000. Persoanele cu epilepsie evita sa discute despre suferinta lor, nu se prezinta la medic sau minimizeaza consecintele bolii, deseori de frica stigmatului social, de teama pierderii locului de munca sau a dreptului de a conduce un autovehicul. Epilepsia nu este doar o problema medicala, ea este, in fapt, o problema sociala, pentru ca provoaca o suferinta imensa pentru pacienti si membrii familiilor lor. De multe ori, cei din jur aleg sa-i judece si sa-i excluda pe cei in cauza in diferite forme, in loc sa-i inteleaga si sa le fie alaturi permanent, neoferindu-le suportul necesar.