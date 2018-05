Cirese cu coaja toxica, vandute in hipermarket

Cirese aduse din Turcia, ce sunt tratate cu anumite substante toxice, precum Imazalil si Thiabendazon sunt puse in vanzare in Romania. Conform directorului general al ANPC, Paul Anghel, legislatia europeana interzice folosirea acestor substante in agricultura deoarece consumul acestora poate dauna rinichilor si ficatului.