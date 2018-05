"In data de 4 mai, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie de 36 de ani (profesoara de limba romana - n.r.) ar fi intretinut relatii sexuale cu minor de 16 ani (elev in clasa a X-a - n.r.). A fost intocmit dosar penal pentru infractiunea de act sex cu un minor si in continuare, politia efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor comiterii faptei", a spus pentru Agerpres purtatorul de cuvant al IPJ Timis, Alexandra Petrovici.

In paralel, Inspectoratul Scolar Judetean Timis a cerut, vineri, conducerii Liceului Teoretic din Faget, constituirea de indata a unei comisii disciplinare care sa stabileasca daca se adeveresc acuzatiile mamei unui licean de 16 ani, potrivit carora minorul ar fi avut o relatie de alta natura decat cea scolara cu profesoara de romana.

"Joi a venit la Inspectoratul Scolar mama unui elev de clasa a X-a de la Liceul Teoretic Faget, mi-a povestit ca a identificat niste mesaje pe whatsapp si ca considera ca fiul ei a avut o relatie cu un cadru didactic din liceu. Mesajele erau intre o persoana de sex masculin si una de sex feminin, dar nu apar nume de persoane pe care sa le putem identifica, nici cine catre cine a trimis mesajele. Parintele acuza ca ar fi vorba despre un cadru didactic titular la liceul din Faget, respectiv, de profesoara de limba romana. A depus o petitie la noi. (...). Am cerut de indata angajatorului, liceul din Faget, sa constituie o comisie de ancheta disciplinara in aceasta speta", a explicat sefa Inspectoratului Scolar Timis, Aura Danielescu.

Ea mai preciza ca daca in urma anchetei se va dovedi ca este vorba despre un cadru didactic, se vor lua masurile legale, de la avertisment pana la desfacerea contractului de munca, in functie de gravitatea faptei comise.