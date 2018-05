Si daca noi nu apreciem, probabil, acesta bogatie culinara, tocmai pentru ca ne putem bucura de mancare traditional romaneasca preparata acasa sau in restaurantele cu specific, strainii sunt cei care asociaza adesea Romania cu tara care ofera poate cele mai gustoase feluri de mancare din Europa. Daca ai prieteni de peste hotare si vrei sa le surprinzi papilele gustative cu bunatati din bucataria noastra, iata ce le poti oferi!



1. Sarmale

Spune-i unui strain ca vii din Romania si acesta iti va spune imediat, putin stalcit, ce-i drept: “Sarmale!”. Ei bine, unul dintre cele mai gustoase preparate specific romanesti sunt, bineinteles, sarmalele. Pofticiosii ar spune ca acestea sunt ideale pentru a fi consumate indiferent de perioada anului, insa sarmalele se servesc in special la masa de Craciun sau de Anul Nou, sau chiar si de Paste. In foi de varza sau in foi de vita, aceste delicioase "rulouri" n-au cum sa nu-ti faca cu ochiul atunci cand stau pe farfurie, comod asezate langa ardeiul iute. Domolite cu o lingura de smantana si alintate de fierbinteala mamaligutei, celebrele sarmale reprezinta felul principal de mancare traditional romaneasca ce a cucerit deja o parte din straini si care continua sa o faca!

2. Mititei

Romanii sunt recunoscuti pentru voia buna cu care sarbatoresc orice ocazie speciala. Si cum, chiar si intr-o zi obisnuita, romanul petrecaret va gasi un motiv demn de cinste, petrecerea va fi organizata spontan. In astfel de situatii, cel mai bun prieten al priceputilor romani, care perpelesc pe el suculentii mititei, devine gratarul incins. Mititeii, pregatiti din carne de porc, vita, oaie sau din combinatii ale acestora, e musai sa se serveasca fierbinti, mai bine facuti sau mai nepatrunsi, dupa gust. Mustarul nu are cum sa lipseasca de pe farfuria cu mici si, desigur, nici painea proaspata, aburinda.

3. Piftie

Carnea de porc, una dintre "legumele" preferate ale romanilor, este si ea prezenta in preparatele culinare cu specific traditional, care incuneaza cu precadere masa de Craciun. Piftia, sau racitura de porc, asa cum se mai numeste, este o mancare traditional romaneasca pe care o poti oferi prietenilor tai din alte tari, daca vrei sa ramana cu o experienta culinara despre care sa povesteasca si altora. Nu oricine are priceperea de a pregati o piftie ca la carte sau, mai bine zis, “ca la mama acasa”. Din fericire, insa, magnifica piftie poate fi servita la orice restaurant cu specific traditional romanesc.

4. Iahnie de fasole

Nu poti pleca din Romania fara sa gusti aromata iahnie de fasole. Pregatita din ingrediente natuale, deloc iesite din tipar si asezonata cu condimentele potrivite, acest fel de mancare are totusi ceva ce nu poate fi reprodus, nici chiar in cele mai renumite restaurante din orient: carnatii de porc, de vita sau de oaie, facuti in casa, in bucatariile gospodinelor romance, care completeaza acest fel de mancare si care ii ofera un gust desavarsit.

Asadar, data viitoare cand prietenii de peste mari si tari te vor vizita in minunata noastra tara, e musai sa ii inviti la un festin, festin la care iahnia de fasole sa fie invitatul de onoare!

5. Mamaliga cu branza si smantana

Vrei sa le oferi si celorlalti o experienta culinara neaos romaneasca? Nu cauta retete complicate, caci omoara de aur se afla chiar in punguta cu malai din bucataria ta! Vorbim, desigur, despre binecunoscuta mamaliga sau mamaliguta, cum ne mai place noua, romanilor, s-o alintam. Se face repede, cu putin antrenament de incheieturi si se “asorteaza” de minune cu branza de vaca, de oaie, de bivolita si cu smantana, mai grasa sau mai slaba, dupa preferinte.

Ai grija, caci mamaliguta e fierbinte, frige si n-are gura sa strige!