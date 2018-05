"Sub pretextul rezolvarii problemelor cu care se confrunta locuitorii din cartierul Greenfield, autoritatile vor cu orice pret sa preia de la Romsilva drumul forestier folosit ca ruta alternativa de acces in zona si sa-l transforme in drum public. Numai ca problema pe care vor sa o rezolve autoritatile nu mai exista (sau cel putin are alte solutii decat traversarea padurii). In numeroase declaratii publice, dezvoltatorul Greenfield a aratat ca este in curs de solutionare a problemei, punand la dispozitia locuitorilor din zona trei solutii de imbunatatire a accesului spre si dinspre oras.

Prin urmare adevarata miza este cu totul alta, si anume dezvoltarea de noi zone rezidentiale in interiorul padurii. O data ce va exista (inca) un drum public, proprietarii din Padurea Baneasa vor putea construi in voie. Iar daca ne uitam la cine sunt cei care detin suprafete mari de teren in zona, vom vedea ca insistentele autoritatilor nu sunt deloc intamplatoare. Marii proprietari de padure sunt, asa cum presa a relatat in numeroase randuri, personaje controversate, cu un bogat istoric de retrocedari dubioase si afaceri imobiliare de zeci si sute de milioane de euro", arata USR.