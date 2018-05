In urma afirmatiei facute de Olivia Steer, Secretarul de Stat, Raed Arafat, a reactionat explicand ca decizia respectiva nu face referire la existenta sau nu a virusului, ci la un pariu pe care l-a pus un antivaccinist, in urma caruia, persoana care ii prezinta un singur articol stiintific ce detine dovezile asupra existentei virusului rujeolei primeste 100.000 euro.

"Dupa aproape cinci ani de lupta grea provaccinista, prin eforturile comune ale tuturor ministrilor sanatatii, premierilor, medicilor cu state vechi de plata la producatorii de medicamente, bloggerilor cumparati pe 5 lei, mass media, pe 10 lei, cat si trollilor ce se gudura la o bere si un mic, rata vaccinarii impotriva rujeolei a ajuns sub 45%, la nivel de tara! E vorba de acea boala ce se credea ca ar fi provocata de un virus, dar a carui existenta nu a putut fi dovedita de nici un cercetator/biolog/virusolog/imunolog, in ciuda premiului de 100.000 euro pus in joc, de un biolog neamt. Drept pentru care, in lipsa oricaror probe stiintifice, Curtea Suprema din Germania a decretat ca "rujeola nu exista", iar ca vaccinarea s-a facut din "motive sinistre", este mesajul postat pe Facebook de Olivia Steer.



Secretarul de Stat Raed Arafat a explicat detaliat intamplarea la care face trimitere fosta prezentatoare tv. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta sustine ca afirmatiile sunt „iresponsabile”, iar „Curtea Suprema din Germania nu a zis niciodata ca virusul nu exista”.

„Va rog sa va informati direct din surse credibile si sa nu va lasati indusi in eroare, intrucat cazul respectiv este celebru iar decizia Curtii Supreme Germane nu se refera la existenta sau nu a virusului ci la un pariu pus de un antivaccinist prin care a promis ca cine il prezinta un singur articol stiintific care detine dovezile asupra existentei virusului rujeolei, acesta primeste 100.000 Euro. Este cazul Bardens vs. Lanka, prin care Bardens a solicitat acestuia plata sumei intrucat el a inaintat 6 articole stiintifice care probeaza existenta virusului rujeolei! Prima instanta a dat dreptate lui Bardens si a ordonat executarea platii sumei de 100.000 euro de catre Lanka care a constestat decizia la o curte superioara.In cadrul curtii supreme s-a stabilit ca Lanka sa nu plateasca pentru ca este dreptul lui sa spuna daca probele inaintate de Bardens sunt satisfacatoare exigentelor sale, insa Curtea Suprema Germana nu a zis niciodata ca virusul nu exista. Mai mult in cadrul procesului s-au folosit si argumente precum faptul ca Bardens a prezentat 6 articole care in mod coroborat contin probele necesare asupra existentei virusului rujeolei iar Lanka a explicat ca el a cerut un singur articol care sa contina toate dovezile, acesta fiind un joc de cuvinte cu dublu inteles in limba Germana“, a explicat Raed Arafat.

Campania anti-vaccinare a Oliviei Steer vine in contradictie cu datele oficiale, care arata o crestere a numarului de cazuri de rujeola. „Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 4 mai este 12.799, dintre care 52 de decese. In saptamana 30.04. - 4.05.2018 au fost raportate inca 151 de cazuri nou confirmate in 18 judete si in municipiul Bucuresti", a anuntat Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, potrivit adevarul.ro.