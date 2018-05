Update 17:48 - Liviu Dragnea s-a intalnit cu barbatul din Galati, acesta din urma refuzand sa manance micii adusi de social-democrat. El le-a spus jurnalistilor ca "nu accepta pomeni electorale", noteaza hotnews.ro.





Update 17:03 - Barbatul care a pierdut pariul a venit la sediul PSD din Kiseleff cu naveta de bere promisa. "Micii imi plac, mananc, dar nu vreau de la dumnealui. Sub nicio forma, nu sunt un sustinator al lui Liviu Dragnea", a declarat barbatul.



La scurt timp dupa aceasta conversatie pe Facebook s-a organizat evenimentul "Gratar la Dragnea", iar pana la acest moment mai mult de 7.000 de persoane s-au aratat interesate, alte 2.600 anuntandu-si participarea.

"Gratar. Dragnea da micii. A zis sa ne tinem de cuvant si sa mergem. Locatia: Sediul PSD de pe Kiseleff. Ora: 17:00. Ziua: Luni 7 Mai", se arata pe pagina evenimentului.

Dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat saptamana trecuta, pe cand se intorcea din minivacanta de 1 mai, modul in care functioneaza sistemul de plata prin SMS, la podul Fetesti, comentariile au curs, oamenii plangandu-se de aceeasi problema. Totusi, unele persoane au dorit sa se convinga ca postarea a fost scrisa chiar de social-democrat, acesta postand un selfie pentru a demonstra, subliniind faptul ca ii dicta mesajele iubitei sale, Irina Tanase, avand in vedere ca el era la volan.

Apoi, Bogdan Lungu, barbatul care l-a provocat pe social-democrat a mentionat ca nu este din Capitala, dar ca se va tine de cuvant: "Sunt din Galati. Luni vin cu naveta cu bere. Sa vad daca am cui sa dau pariul pierdut. Radeti, glumiti... dar eu chiar ma duc la ora si locul stabilit. Sa vedem...".

Bogdan Lungu ar participat alaturi de familie la protestele antiguvernamentale, si a mentionat ca nu va putea fi convins de Dragnea sa intre in PSD: "Daca am sa trec intr-o barca, sub nicio forma nu va fi PSD!!!".

Reactia lui Liviu Dragnea

"Acel domn care a pus pariu pe o naveta cu bere ca eu nu sunt la volan, caruia i-am livrat selfie, l-am intrebat ce facem cu naveta cu bere, omul a spus ca isi tine promisiunea, eu am spus ca, fiind o gazda buna, aduc micii si va spun ca aduc mici din Teleorman. Va astept sa veniti acolo si sper sa mancati cu mine macar un mic sau doua persoane la un mic, daca nu aveti curaj unul intreg, si sa bem o bere. Si cu alcool, si fara alcool", a declarat Dragnea joi.

Privitor la miile de oameni care ar dori sa participe la eveniment, liderul PSD a tinut sa mentioneze ca nu a facut "ramasag cu ei" si nu are atatia mici de dat, scrie digi24.ro.