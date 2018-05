Potrivit sursei citate, turma de vaci era in apropierea satului, intrucat cei doi o duceau catre casa, cand un urs l-a atacat "din senin" pe baiat. Acesta a scapat datorita interventiei cainilor si a tatalui sau, care au alungat animalul.

Baiatul a fost dus la Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc de catre primarul din comuna, fiind internat cu mai multe rani la un brat si un picior.

Presedintele Consiliului Judetean a mentionat ca duminica a mai fost un atac in comuna Carta, "in cealalta parte a judetului", ursul intrand in curtea unui fermier si ucigandu-i un vitel.

Borboly Csaba a avertizat ca in perioada urmatoare va creste numarul atacurilor si considera ca Ministerul Mediului trebuie sa ia masuri de prevenire a acestor situatii.



"Romania este singura tara unde, teoretic, pe hartie exista interventie in cazul atacurilor de urs, dar si aceasta este omorata de birocratie, intrucat decizia de extragere se ia foarte tarziu. De exemplu, ursul care a atacat un om langa satul Eliseni, comuna Secuieni, a fost extras numai dupa trei luni de zile, ceea ce arata ca ministerul nu face fata nici interventiei, dar nu exista nici preventie. Directiva 'Habitat' a Uniunii Europene arata foarte clar, in articolele 14 si 16, ca trebuie sa fie si preventie, dar la noi autoritatile inca se gandesc, iar acest lucru nu este benefic, intrucat viata oamenilor trebuie sa fie primordiala. Astept de la doamna ministru sa ia decizii si masuri in acest sens, intrucat este singura in masura sa o faca in aceasta tara", a declarat, pentru AGERPRES, presedintele CJ Harghita.

El a mai aratat ca judetul Harghita "este mandru de ursii sai", dar suprapopularea nu este un raspuns si nici nu este benefica pentru specie.

Borboly considera ca sistemul de interventie nu este unul "oportun" si ca ordinele de extractie trebuie sa se aprobe in functie de numarul exemplarelor din judetul respectiv.

Aceasta este a doua persoana atacata de urs in 2018, in Harghita, in celalalt caz victima fiind un cioban.

Anul trecut, mai multe persoane au ajuns la spital, fiind ranite in incidente similare.

De cele mai multe ori, victimele sunt ciobani aflati cu animalele la pascut, persoane surprinse in padure la cules de ciuperci sau fructe, dar si oameni care sunt atacati in zona culturilor agricole, unde ursii merg in cautare de hrana.