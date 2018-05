"In data de 05 mai, in jurul orei 04.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Galati-port, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare controlului de frontiera, cetateanul sarb Stevan B., in varsta de 50 de ani, facand parte din echipajul unei nave sub pavilion Serbia.

La controlul de frontiera, lucratorii nostri au constatat ca pe numele barbatului este emisa o alerta Interpol, acesta fiind cautat in vederea arestarii si extradarii, deoarece este cercetat pentru infractiunea de genocid, savarsita in perioada septembrie-decembrie 1991.



Stevan B. a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale a I.P.J. Galati, in vederea luarii masurilor ce se impun", mentioneaza sursa citata.