"In data de 05.05.2018, ora 21.23, la P.T.F Aeroport International Henri Coanda, s-a prezentat pentru a iesi din tara, calatorind in directia Barcelona-Ibiza, un cetatean italian, in varsta de 42 de ani.



Cu ocazia efectuarii controlului de frontiera, persoana in cauza a prezentat o carte de identitate italiana. Politistii de frontiera au avut suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului de calatorie, iar in urma verificarilor cu aparatura din dotare s-a stabilit ca acesta este fals.

Ca urmare a celor constatate, politistii de frontiera au procedat la efectuarea unui control amanuntit asupra barbatului si al bagajelor. In urma controlului, s-a descoperit in bagajul de cala, disimulata intr-o punga cu haine, o caseta ce continea o substanta de culoare maro ce prezenta mirosul specific al cafelei, iar in interiorul acesteia a fost descoperita o alta punga ce continea o substanta de culoare alba, in greutate de 72,93 grame. In cadrul primelor verificari, substanta a reactionat pozitiv la testul de cocaina", mentioneaza sursa citata.

Persoana in cauza a sustinut ca substanta a fost achizitionata pentru consum propriu contra sumei de 2.000 de euro.

"In cauza, fata de cetateanul italian se efectueaza cercetari, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, fals si uz de fals. Totodata, procurorul de caz a emis pe numele barbatului ordonanta de retinere pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 zile", se arata in comunicat.