"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Libaneza ca, in contextul organizarii, la data de 6 mai 2018, de alegeri parlamentare este de asteptat sa se desfasoare manifestatii publice in jurul sectiilor de votare, in apropierea unor sedii ale unor partide politice ori in unele locuri publice. Exista posibilitatea ca manifestatiile sa devina violente sau ca participantii sa traga focuri de arma in aer, pentru a celebra momentul.

Se recomanda cetatenilor romani care calatoresc in Republica Libaneza in perioada urmatoare sa urmareasca constant mass media locale pentru a se informa atat cu privire la zonele in care se anunta demonstratiile, cat si referitor la alte evolutii, sa manifeste prudenta pe fondul posibilitatii aparitiei de manifestatii, sa evite asemenea adunari, sa se delimiteze de orice actiune de acest fel si sa isi programeze calatoriile pe teritoriul libanez tinand cont de eventualele blocaje rutiere.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Libaneza: +9615920432, +9615920452, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Beirut: + 96176775503", arata MAE.