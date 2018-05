Intrebat care sunt principalele vulnerabilitati ale legilor electorale, Toader a punctat faptul ca exista o lege pentru fiecare proces electoral, in context, aratand nevoia de codificare a legilor electorale.

"In primul rand, este cate o lege pentru fiecare proces electoral, pentru alegerea presedintelui, alegeri locale, parlamentare, Parlamentul European. In opinia mea, si chiar in opinia Curtii Constitutionale, este necesara codificarea legilor electorale, toate adunate in acelasi cod electoral pentru a se elimina suprapunerile legislative, pentru a se elimina expresiile, termenii, care au formulari diferite, desi in vointa legiuitorului au acelasi inteles. Numai atunci avem o lege clara, previzibila, predictibila, numai atunci autoritatile se vor organiza potrivit vointei legiuitorului, numai atunci cetatenii cu drept de vot isi vor exercita pe deplin si facil respectivul drept", a raspuns ministrul.

El a explicat ca o codificare a legilor electorale inseamna o armonizare a prevederilor legale.



"Codificarea inseamna altceva decat o culegere de legi electorale, prin urmare, daca am spus codificare, inseamna sensul uniformizarii, sensul armonizarii prevederilor legale. Daca facem o culegere de legi, putem sa o facem si maine, adunam legile electorale, le punem intre doua coperti le dam la publicat, dar ala nu e cod, aia e o culegere de legi. (...) Daca ai aceeasi problema juridica, daca ai aceeasi problema de rezolvat, daca ai aceeasi vointa a legiuitorului, trebuie sa ai si aceeasi formula juridica, pentru simplul motiv ca romanii sa inteleaga, autoritatile sa inteleaga iar daca nu inteleg, normele de tehnica legislativa ne spun ca trebuie folosite aceleasi formulari, aceiasi termeni, aceeasi expresie pentru a evidentia, a sublinia, a reglementa, a incrimina aceeasi vointa juridica", a declarat Toader.

"Intentie exista, dar realizarile sa le vedem. Intr-una din deciziile Curtii Constitutionale se facea referire la nevoia codificarii legilor electorale. Domnul profesor Barbu, presedintele Autoritatii Electorale Permanente, a solicitat colaborarea Ministerului Justitiei pentru ca impreuna cu specialistii dansilor sa elaboram aceasta codificare. Sigur, pe noi ne bucura. L-am asigurat de toata participarea specialistilor de la Ministerul Justitiei", a mai afirmat Toader.

Intrebat daca exista o intentie de a strange toate legile electorale intr-un cod pana in 2019, Toader a spus ca intentie exista, insa trebuie vazut daca aceasta se va si realiza, scrie Agerpres Ministrul Tudorel Toader participa, la Sinaia, la conferinta internationala organizata de Autoritatea Electorala Permanenta in parteneriat cu Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia), cu tema 'Alegeri libere, parlamente si formarea natiunii'.