"Intalnirile cu serpii pe munte devin din ce in ce mai dese si in cele mai nebanuite locuri. Trei sferturi dintre muscaturile de sarpe apar la persoanele care prin proprie decizie ating serpi si sunt imprudente. Serpii veninosi nu ataca decat atunci cand sunt atacati sau surprinsi. Daca locuiti sau calatoriti in zone in care exista serpi, imbracati haine ce va acopera picioarele. Luati un bat lung pentru a-l folosi la cercetarea vegetatiei si astfel serpii se vor speria si se vor indeparta. Nu pasiti, nu va asezati pe pamant, nu mutati lespezi de piatra inainte de a verifica locul. Daca ati observat un sarpe la distanta, ocoliti-l fara a-l provoca, iar daca e foarte aproape, ramaneti nemiscat, pentru ca, in general, se indeparteaza singur. Singurele specii de serpi veninosi din Romania sunt viperele, raspandite neuniform pe tot teritoriul tarii, mai putin in centrul si sudul Munteniei si Olteniei, dar ajungand in Carpati si la peste altitudinea de 2000 de metri.

Semne ale muscaturii de vipera: durerea acuta, tumefierea (umflarea) zonei afectate, doua intepaturi mici la distanta de cca un centimetru una de cealalta, semiconstienta, alte simptome generale: senzatie de greata, voma, tulburari de vedere, dificultati de respiratie (tahipnee), hipersudoratie (transpiratie excesiva), dureri abdominale.

Masuri de prim-ajutor

In primul nu faceti miscari si nu va agitati! In caz contrar ritmul batailor inimii creste, circulatiei sangelui e accelerata si veninul patrunde mai repede in torentul circulator; mai bine stati linistit intr-un loc umbrit.

Anuntati evenimentul la Serviciul Unic de Urgenta 112 si asteptati salvatorii.

Izolati termic victima daca prezinta frisoane.

Asezati victima astfel incat sa mentineti muscatura sub nivelul inimii.

Curatati cu alcool veninul de pe langa muscatura, folositi, daca aveti, o seringa de aspirat venin, puneti un pansament compresiv (nu garou) deasupra muscaturii catre inima si administratii victimei o aspirina.

Hidratati-va doar cu apa si nu administrati alcool, cafea, energizante .

", arata Salvamont Romania.