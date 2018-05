Societatea Romana de Pneumologie estimeaza ca in Romania sunt intre 800.000-1.000.000 pacienti diagnosticati cu astm, adica aproximativ 6% din intreaga populatie. Conform unui Document al Societatii Europene de Pneumologie, la nivel european, numarul de persoane cu astm bronsic ajunge la 30.000.000, iar dintre acestia, aproape 20% sufera de astm sever.

La nivel mondial, astmul afecteaza 235 de milioane de persoane

Conform estimarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), 235 de milioane de persoane sufera de astm bronsic. Acesta poate provoca respiratie suieratoare, senzatie de stramtorare la nivelul pieptului si tuse. Desi afectiunea nu poate fi vindecata, aceasta poate fi tinuta sub control prin reducerea si prevenirea atacurilor de astm, denumite si episoade.

Astmul este cea mai frecventa boala cronica la copii. Acesta este unul dintre motivele pentru care incidenta este mai mare la aceasta categorie de varsta: 55% dintre copiii diagnosticati cu astm au avut la un moment dat un atac, fata de 49% dintre adultii cu aceeasi afectiune.

Astmul apare in toate tarile, indiferent de nivelul de dezvoltare. Peste 80% dintre decesele cauzate de boala au loc in tarile cu venituri mici si cu venituri medii inferioare.

Astmul poate fi controlat

Conform celui mai recent studiu al Societatii Europene de Pneumologie (ERS), in fiecare saptamana, 1 din 5 pacienti cu astm sever sufera o criza atat de grava, incat nu poate solicita ajutor. Toate acestea pentru ca pacientii inca nu stiu ca pot duce o viata normala daca isi iau tratamentul si se feresc de factorii de risc.

Daca unii factori de risc nu pot fi controlati (cum ar fi sexul – femeile fac mai des astm decat barbatii – sau istoricul familial de alergii sau astm bronsic – frecvent, persoanele cu astm bronsic au rude care se confrunta cu aceeasi afectiune sau sunt alergice), exista un numar de factori de risc care pot fi controlati si care, deci, ar putea fi evitati astfel incat sa le imbunatateasca pacientilor calitatea vietii.

Iata care sunt cei mai importanti factori de risc care pot fi controlati:

fumatul: aproximativ jumatate dintre cazurile noi de astm apar la fumatori;

factorii de mediu: astmul ocupational poate aparea ca o reactie la anumiti alergeni de la locul de munca;

praful: expunerea la praf este asociata cu un risc crescut de astm bronsic;

gandacii: s-a demonstrat ca oamenii care traiesc in case infestate cu gandaci au de patru ori mai multe sanse sa faca astm decat ceilalti;

alti alergeni de casa: praf de casa, acarieni.

Despre astm

„Anul acesta, specialistii din toata lumea marcheaza a 20-a editie a Zilei Internationale de Lupta Impotriva Astmului. In acest rastimp, la nivel mondial s-au intreprins numeroase actiuni menite sa imbunatateasca viata persoanelor cu astm. De peste 10 ani, Societatea Romana de Pneumologie organizeaza actiuni de informare si prevenire a astmului, iar efectele sunt incurajatoare: tot mai multi pacienti sunt dornici sa afle mai multe informatii despre bolile respiratorii, iar tot mai multi cer sa faca o spirometrie chiar si la un control de rutina. Si in acest an, in week-end-ul 12-13 mai locuitorii Bucurestiului pot merge sa isi faca spirometrii gratuite in Parcul Tineretului.” spune prof. dr. Ruxandra Ulmeanu, presedintele Societatii Romane de Pneumologie.Potrivit unui comunicat remis 9am, astmul este o boala cronica ce afecteaza caile respiratorii si se manifesta printr-o hiper-reactivitate bronsica. Aceasta faciliteaza aparitia unor episoade recurente de tuse, dispnee, anxietate, in special noaptea si dimineata devreme. Afectiunea nu poate fi vindecata, dar cei diagnosticati cu astm pot duce o viata normala, activa, daca respecta cateva reguli simple.

Cifre importante despre astm:



Costul total anual al astmului in Europa a fost estimat la 19,3 miliarde Euro;

In fiecare an, 30% dintre pacienti lipsesc de la serviciu / scoala din cauza unei spitalizari / tratament de urgenta pentru astm;

Absenteismul ajunge, in medie, la 7 zile/an/pacient;

Pe 1 pacient din 5, simptomele de astm il impiedica total sa munceasca sau sa studieze;

Conform raportului NRAD, care a investigat circumstantele de deces la pacientii cu astm din Marea Britanie, 57% nu aveau tratament recomandat de un medic specialist pneumolog;

Conform aceluiasi studiu, 45% dintre pacienti au decedat fara sa solicite asistenta medicala inainte de tratamentul de urgenta.

Editia 2018 a campaniei de informare si educare, numita „Niciodata prea devreme, niciodata prea tarziu. Orice moment este potrivit pentru abordarea bolilor cailor respiratorii”, organizata de Societatea Romana de Pneumologie, se desfasoara in perioada 4-13 mai. In week-end-ul 12-13 mai, intre orele 9.00-17.00, in Parcul Tineretului din Bucuresti, la intrarea dinspre Cafeneaua Actorilor, vor avea loc testari gratuite pentru depistarea afectiunilor pulmonare (spirometrii).