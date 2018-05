Mai multi jurnalisti de la Stirile TVR si-au exprimat solidaritatea fata de colega lor, pe care presedintele-director general al TVR, Doina Gradea a numit-o "cap de porc" ca a insistat sa-i adreseze o intrebare primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

Acestia au semnat o scrisoare in care o someaza pe Doina Gradea sa prezinte scuze publice si asigura ca nu se vor lasa intimidati si vor continua sa-si faca meseria intr-o maniera onesta, scrie adevarul.ro.

Emanuela Schweninger, jurnalista jignita de sefa TVR, a reactionat la randul ei, multumindu-le colegilor pentru sprijinul acordat. „Sunt doar un om. Mai frumos in interior decat la exterior. Un om care iubeste enorm ce face. Care are privilegiul sa spuna mai departe povestile altora. Sa fie vocea bolnavilor care sunt nevoiti sa treaca prin situatii greu de imaginat. Semnatara unor stiri care uneori au produs schimbarea. Le multumesc mult colegilor mei pentru ca sunt alaturi de mine. Si voua, celor care mi-ati trimis mesaje Acum putin timp am vazut «The Post». Si mi-am amintit inca o data ce meserie minunata am. Atunci cand o faci onest, riguros. Am retinut randurile astea: Presa trebuie sa ii serveasca pe cei condusi si nu pe conducatori. Daca traim intr-o lume in care statul ne spune ce sa publicam inseamna ca deja nu mai existam...“, a scris Emanuela Schweninger pe Facebook.