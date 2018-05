Politistii au inceput o ancheta dupa ce in noaptea de miercuri spre joi copilul unei adolescente a murit la nastere. Tanara in varsta de 13 ani a solicitat o ambulanta in satul Prunisor, iar nasterea a avut loc la Spitalul Orasenesc Ineu. Adolescenta a adus pe lume o fetita care era in stare de descompunere, ceea ce indica faptul ca fatul era mort de cateva zile.

Familia tinerei a acuzat asistenta de pe ambulanta pentru comportamentul abuziv pe care l-a manifestat fata de aceasta, sustinad ca a injurat-o pe motiv ca se plangea de dureri. De asemenea, rudele spun ca asistenta a pus-o pe fata sa stea pe scaun, si nu pe o targa cum se procedeaza in mod normal.

Mircea Merea, Directorul Serviciului Judetean de Ambulanta, a cerut desfasurarea unei anchete pentru a se stabili daca angajata a manifestat un comportament abuziv.

Fatul va fi expertizat medico-legal, urmand sa fie stabilite cauzele si momentul decesului.

Cazul minorei gravide este cercetat si de Protectia Copilului, intrucat exista informatii potrivit carora tatal copilului este un tanar de 18 ani, potrivit hotnews.ro.