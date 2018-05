Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de violenta in familie, lipsire de libertate in mod ilegal si nerespectarea hotararilor judecatoresti.

Sotul ar fi intrat in noapte de miercuri spre joi, in casa, peste sotia sa in varsta de 26 de ani, pe care a sechestrat-o. Femeia obtinuse anterior un ordin de protectie, emis de Judecatoria Targoviste pe 13 aprilie, potrivit observator.tv.

Damboviteanul urmeaza sa fie dus vineri la Parchet, unde procurorii vor dispune daca vor solicita sau nu masuri preventive.