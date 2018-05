Cutremurul s-a inregistrat la ora 01:41, la o adancime de 127 kilometri.

Cel mai puternic seism s-a inregistrat pe 25 aprilie, avand magnitudinea de 4,6 grade, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 147 de km, in apropierea oraselor Nehoiu (22 kilometri), Covasna (37 kilometri), Intorsura Buzaului (44 kilometri), Targu Secuiesc (51 kilometri) si Valenii de Munte (59 kilometri).

In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Cel mai puternic cutremur de anul trecut a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.