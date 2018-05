Solicitarea a fost trimisa Comisiei pentru Cultura, arte, mijloace de comunicare in masa din Camera Deputatilor, iar reprezentantul USR, deputatul Iulian Bulai, a invocat ca motiv dezvaluirile lui Dragos Patraru cu privire la limbajul jignitor folosit de catre Doina Gradea la adresa unor jurnalisti din TVR si la interventiile acesteia in politica editoriala a TVR, mentioneaza sursa citata.

„Este trist ca suntem nevoiti sa aflam in ziua in care se sarbatoreste Ziua Internationala a libertatii de exprimare cum li se pune pumnul in gura tocmai jurnalistilor onesti de la postul public de televiziune. Din punctul meu de vedere, comportamentul doamnei Gradea este unul nepermis. Dumneaei trebuie sa fie constienta de pozitia pe care o ocupa si de responsabilitatea de care trebuie sa dea dovada. Pana acum a demonstrat doar contrariul, motiv pentru care ar trebui sa aiba bun-simt si sa isi prezinte demisia. Am transmis aceasta solicitare presedintelui Comisiei pentru Cultura pentru ca doamna director al SRTV are de dat niste raspunsuri cetatenilor care ii platesc salariul. Trebuie sa spuna daca isi ghideaza activitatea dupa codul deontologic al jurnalistului sau dupa ordinele venite dinspre partid”, a declarat deputatul Iulian Bulai, membru in Comisia pentru Cultura, arte, mijloace de comunicare in masa.

Citeste si: PNL solicita demisia conducerii TVR/ Dragnea sustine ca se va informa despre situatie