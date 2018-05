Pentru a-si pune capat zilelor, barbatul in varsta de 30 de ani a consumat otrava pentru rozatoare, fiind transportat de urgenta la Spitalul din Lugoj. Acesta a fost preluat in stare grava, insa medicii au reusit sa il salveze. In speranta ca sperietura i-a fost invatatura de minte, l-au trimis acasa, relateaza lugojinfo.ro.

La numai cateva zile, tanarul a consumat din nou otrava pentru sobolani, iar familia l-a adus din nou la urgente.

Tanarul a fost transferat la Sectia de Psihiatrie dupa ce medicii care l-au salvat au aflat atunci de la el ca ”s-a saturat de viata si nu mai vrea sa traiasca”, potrivit stirileprotv.ro.