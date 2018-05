Depistat la timp, acest tip de cancer poate fi tratat. Una dintre cele mai simple metode de depistare este testul hemocult, care are ca scop identificarea sangerarilor ascunse in scaun.

Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) ofera gratuit 500 astfel de teste tuturor celor interesati. Tot ce trebuie sa faceti este sa intrati pe invingemcancerul.ro si sa solicitati testul care va fi trimis, gratuit, la adresa pe care o mentionati. In cazul in care testul identifica sangerari ascunse in scaun, va rugam sa va adresati cat mai rapid medicului de familie.

”Am decis sa oferim 500 de teste hemocult si sa incurajam oamenii sa isi faca anual aceasta analiza. Este prima actiune de acest gen derulata in Romania, in lipsa unui program national de screening pentru aceasta forma de cancer. Studiile au aratat ca testul hemocult, facut anual, reduce cu 16% riscul aparitiei cancerului intestinului gros”, spune Cezar Irimia, presedintele FABC.

Potrivit unui comunicat remis 9am, 25 dintre cele 28 de tari membre ale Uniunii Europene au implementat programe de screening pentru cancerul colorectal, asa cum se arata intr-un document publicat in anul 2017.

Simptomele cancerului intestinului gros (cancer colorectal) sunt:

Sangerarile in scaun. Totusi, sangele prezent in scaun poate fi semn si de alte afectiuni (hemoroizi, fisuri anale, colita ulcerativa, ulcer duodenal), de aceea este important sa discutati cu medicul dumneavoastra;

Modificarea tranzitului intestinal (constipatie sau diaree);

Modificarea aspectului si consistentei scaunului;

Senzatia ca intestinul nu a fost golit complet dupa eliminarea scaunului;

Senzatia de balonare;

Scaderea inexplicabila in greutate;

Starea de oboseala si slabiciune neexplicata;

Durerile la nivel rectal sau anal;

O masa palpabila la nivel abdominal;

Durere, crampe sau umflarea abdomenului;

Anemie prin deficit de fier (numar redus de celule rosii din sange).

Principalii factori de risc

Antecedente in familie: riscul creste daca o ruda de gradul I a fost diagnosticata cu aceasta boala pana la varsta de 45 de ani.

Varsta: mai mult de 90% dintre cazuri apar la pacienti cu varsta de peste 50 ani.

Sexul: cancerul de colon apare mai ales la femei, iar cancerul rectal mai frecvent la barbati.

Fumatul creste de 2.5 ori riscul de aparitie a adenoamelor.

Alcoolul consumat in cantitati crescute, in fiecare zi ( in special berea), dubleaza riscul de aparitie a acestei boli.

Dieta: dietele vegetale cu continut bogat in fibre si sarac in grasimi pot reduce riscul de cancer al intestinului gros. Consumul crescut de grasimi si glucide rafinate se asociaza insa cu un risc crescut.

Bolile inflamatorii intestinale: Colita ulcerativa si boala Crohn cresc riscul de cancer de 4 pana la 20 de ori.

Tratamentul

”Cancerul colonului este de multe ori asimptomatic pana in stadii avansate. Cu cat este diagnosticat mai precoce, cu atat sansele de vindecare cresc. De aceea, este foarte important ca oamenii sa vina la medic, sa nu se teama. Cu cat mai repede, cu atat mai bine!” spune medicul oncolog dr. Adina Croitoru.

Interventia chirurgicala este cea mai frecventa metoda de tratament, dar in functie de stadiul bolii, poate fi nevoie de chimioterapie sau radioterapie.

Nu uitati, un test hemocult, si pe care il puteti face acasa, va poate salva viata!