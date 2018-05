"Am vazut tot felul de detectivi, unii parati intr-adevar, vai de mama lor, ma iertati ca vorbesc asa colocvial. Am vazut si o domnisoara care umbla liber prin Teleorman, care a facut o mare analiza si o mare investigatie. Masina nu e a firmei unde este actionar fiul meu, este a lui personala. Masina mea a fost accidentata grav acum o perioada, cu Irina - multumesc lui Dumnezeu ca a scapat - si a fost avariata grav, este acum reparata, este inca in service. Este vorba despre masina pe care o am in declaratia de avere, X5, pe care am mostenit-o de la fratele meu. In ceea ce priveste ITP-ul, am inteles ca nu e, fiul meu sa primeasca amenda, sa se invete minte. L-am rugat sa-mi imprumute si mie masina, mi-a imprumutat-o, ii multumesc foarte mult, si eu i-am imprumutat cand el inca nu avea masina, m-am dus la mare si am venit", a declarat presedintele Camerei Deputatilor, citat de jurnalul.ro, care citeaza Agerpres.

Lideul social-democrat a tinut sa mentioneza ca in momentul in care s-a intors de la mare, s-a "chinuit" sa dea SMS astfel incat sa reuseasca sa plateasca taxa de pod de la Fetesti.



"L-am sunat pe domnul Ionita (Stefan Ionita, directorul general al CNAIR -n.r.) de la companie si i-am spus - domnule, suntem si noi aici, pe autostrada, si vrem sa platim, nu vreti sa luati banii? Mi-a spus ca verifica, nu stia - m-as fi asteptat sa stie, dar sigur ca era si el undeva, ca se auzeau niste pasarele in telefon. M-a sunat ulterior si mi-a spus ca este o problema la compania de telefonie (...) Dar ce facem noi, cei care vrem sa platim? Mi-a dat raspunsul (...) ca puteti plati si maine. Dar domnule, cei care au trecut ieri si au zis ca platesc azi, astia ce fac?", a adaugat el.